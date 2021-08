La storia pazzesca arriva da Ivrea, dove un uomo è entrato in una pizzeria per cenare. I proprietari hanno chiesto che fosse esibito il green pass così come richiesto dalla legge ma lui, arrabbiatissimo, lascia l’attività commerciale è minaccia i proprietari di pubblicare i fatti sui social. I proprietari della pizzeria Capri a schiena dritta tengono la posizione e lasciano che lo sgradito cliente finisca le sue ingiurie fuori dal locale. “Pizzeria Capri Ivrea da boicottare: chiedono il green pass (codardi)”, scrive l’avventore. E ancora, non pago della figura, continua nella chat privata della pizzeria “Siete delle m****”, si legge negli screen che i proprietari hanno condiviso. “Lasciateci lavorare dite voi. Ah lavorate….mandate via i clienti?”, come se le leggi non fossero abbastanza chiare. “Che grandi lavoratori che siete”, “La paura domina il vostro essere”.

Il no green pass che voleva inguaiare la pizzeria e finì per essere inguaiato: i post e la solidarità

Una scelta quella del no vax che non ha pagato. La catena della solidarietà sui social è stata eccezionale, il profilo della pizzeria e quella dell’uomo contro il green pass sono stati presi d’assalto. Nel primo caso, alcuni messaggi restituiscono speranza ai social. “Pizzeria Capri Vi apprezzo non solo per la pizza, ma anche per la sobrietà con cui avete risposto a una cosa delirante”, “Grazie di cuore per anteporre al vostro interesse economico il benessere sanitario del nostro Paese. Sia lodato il senso civico. P.S.: avete vinto una nuova Cliente! Ci vediamo presto!” e ancora “Probabilmente questo personaggio non ha altro da fare che andare in giro a vedere chi applica o meno il green pass. io sono con voi”. Una serie infinita di messaggi di vicinanza ai gestori dei locali che in queste settimane combattono tra no vax, no green pass e clienti che vorrebbero solo consumare una cena. Il profilo del nostro eroe invece ha cominciato ad incassare messaggi di altro genere. “Oh, hai fatto una bella figura con quella pizzeria. C’è mezzo web che ride”, scrive uno. “Sta cercando di trovare una pizzeria che non chieda il greenpass da lassù?”, scrive un altro utente sotto la foto del ragazzo mentre dall’alto della montagna scruta davanti a se. “104 follower……😆😆😆 ti puoi definire influencer”, scrivono ancora tanti utenti pronti a burlarsi del no vax. Ognuno di questi messaggi, neanche serve dirlo, ha scatenato ordalie di discussioni, i cui toni sono tutt’altro che da speranza per il futuro.