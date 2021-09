Barbara Palombelli in collegamento con Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado chiede scusa per le parole sul comportamento esasperante delle donne e il femminicidio. Ma spiega che è stata fraintesa.

Barbara Palombelli in collegamento con Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado chiede scusa per le parole sul comportamento esasperante delle donne e il femminicidio. Ma spiega che è stata fraintesa.

Le scuse di Barbara Palombelli a Quarto Grado. Con un ma | VIDEO

Le scuse di Barbara Palombelli a #QuartoGrado ed il frainteso . pic.twitter.com/XkIB1XyW2N — 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓷𝓲 𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽𝓸 (@GianniRoberto1) September 17, 2021

Ecco cosa ha detto la giornalista in collegamento con Quarto Grado: “Sono sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne, la mia storia professionale è iniziata con massacro del Circeo, e ho anche aiutato e portato a casa mia e fatto diventare figli dei ragazzini che erano stati oggetto di violenza da parte delle famiglie. Quindi essere stata messa tra le persone che giustificano la violenza mi ha provocato un grande malessere. Chiedo scusa – ha aggiunto la giornalista – se qualcuno sentendo quella frase ha pensato che io sia passata dalla parte degli omicidi, che possa essere complice di uno che uccide la propria moglie o la propria compagna. In realtà bisogna vedere la puntata dall’inizio alla fine per capire il senso di quella frase”.

“A Forum abbiamo mostrato come si disinnesca la rabbia, ma nessuna rabbia può giustificare l’omicidio – ha sottolineato la Palombelli – Dobbiamo però capire come disinnescare l’escalation, il comportamento di qualcuno che può degenerare, ne dobbiamo parlare e fare un salto di qualità chiedendoci come disinnescare quella reazione. Dobbiamo insegnare alle nostre figlie che il primo gesto di quell’uomo va denunciato, curato. Questo intendevo. Poi – ha concluso – se dobbiamo fare una tempesta mediatica per cambiare la mia biografia, io sono qui. Ma è una falsità”.

Barbara Palombelli adduce quindi la tempesta sui social a un fraintendimento. Ma se le sue scuse sono comunque arrivate per tanti è proprio merito dei social:

Secondo me se non ci fossero i social i personaggi pubblici non chiederebbero nemmeno scusa. 🙄#palombelli pic.twitter.com/wU95uAYo2m — Mery (@whatthemessy) September 17, 2021

Intanto è stato presentato contro di lei un esposto all’Ordine dei giornalisti.