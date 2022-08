A Firenze una scuola sarà intitolata a Piero Angela

Nella sua lunghissima carriera da giornalista e divulgatore scientifico, Piero Angela ha è stato in grado di colmare vuoti educativi e formativi. E ora, dopo la sua morte, sembra essere arrivato il momento per celebrare il nome e la memoria di un personaggio che ha fatto la storia della televisione pubblica italiana (e non solo). E la prima città a muovere un passo in questa direzione è stata Firenze, con il sindaco Dario Nardella – e altri assessori della sua giunta – che hanno annunciato l’intitolazione di una scuola a Piero Angela.

Scuola Piero Angela a Firenze, l’annuncio del sindaco Nardella

L’annuncio è arrivato a 24 ore dalla notizia delle morte di quell’uomo che ha dedicato la sua vita alla divulgazione attraverso programmi di approfondimento che hanno fatto la storia della RAI, dando lustro alla televisione pubblica per oltre 70 anni:

“Per ricordare la sua grande sensibilità divulgativa che ha formato intere generazioni di donne e di uomini alla cultura scientifica generale. Con la sua passione per la scienza ha portato la conoscenza e la cultura nelle case di milioni di italiani. A Piero Angela intitoleremo una scuola a Firenze, affinché rimanga salda nella memoria di tutti e in particolare delle nuove generazioni, la sua grandezza intellettuale”.

Queste le parole dell’assessore all’Istruzione del Comune di Firenze Sara Furnaro. L’idea della giunta guidata dal Sindaco Dario Nardella viene confermata anche dalla dichiarazione fatta dall’assessore alla toponomastica Maria Federica Giuliani:

“Dal jazz, ai diritti, se ne va con lo stesso piglio discreto il grande divulgatore scientifico che ha accompagnato tutti noi in questi anni alla scoperta con sorprendente meraviglia della scienza. Lo ricordiamo ma Firenze lo farà in modo adeguato, dedicandogli ed intitolandogli un istituto scolastico affinché i suoi insegnamenti siano per le nuove generazioni e tutti noi memoria viva”.

A breve, dunque, a Firenze nascerà una scuola Piero Angela. Ma le iniziative all’interno del capoluogo toscano potrebbero non esaurirsi qui. Perché il giornalista e divulgatore scientifico è riuscito, con la sua morte, a unire anche la politica. I consiglieri di opposizione, di Fratelli d’Italia, hanno infatti apprezzato l’iniziativa del sindaco e della sua giunta chiedendo anche qualcosa in più: l’intitolazione di una piazzetta all’intersezione di via Torre del Gallo e via Pian de Giullari nel rione Arcetri, nei pressi dell’Osservatorio astronomico di Firenze.

E anche Bergamo…

E la scuola Piero Angela Firenze potrebbe non essere un unicum. Perché dopo la morte del noto, amato e apprezzato divulgatore scientifico, anche altri comuni d’Italia stanno muovendo i primi passi per intitolare strade o istituti. Una delle proposte che potrebbe diventare ben presto realtà arriva da Bergamo, come indicato dal Consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta.

Una proposta in linea con le iniziative che si susseguono da anni nella città lombarda. Perché oltre alla presenza di numerosi istituti scientifici, dal 2003 si ripete – ogni anno – l’evento Bergamo Scienza, che si occupa proprio di divulgazione scientifica.

(Foto IPP/Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Press Wire)