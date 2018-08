La mamma no vax del certificato falsificato denunciata dalla scuola

La mamma no-vax che si vantava di aver falsificato un documento sui vaccini del figlio è stata denunciata per falso dalla scuola materna Maria Bambina Esine. Alberto Erculiani, che presiede il consiglio d’amministrazione della scuola dallo scorso maggio, ha spiegato a Repubblica che la vicenda risale allo scorso anno scolastico: c’erano 70 bambini iscritti e la figlia della signora era l’unica a non avere le certificazioni. La madre continuava a temporeggiare, sostenendo di aver fatto richiesta alla Asl per avere il documento.

La mamma del certificato falsificato denunciata

Poi la donna ha finalmente “trovato” il certificato e dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi si è capito anche il perché. Nel dialogo pubblicato dalla pagina Facebook No alle Pseudoscienze la donna scrive: “Ti è rimasto un foglio mandato dalla ASL con su le vaccinazioni che devi fare?? Ecco.. io ho fatto così… l’ho preso…. scannerizzato… cambiato data… fotocopiato… e portato alla materna… Fine!”. E aggiunge: “Io mi sono fatta furba così! Andato tutto bene!”. Poi sogghigna: “E’ un anno che li prendo per il culo!”. La pagina No alle Pseudoscienze ha scritto di aver segnalato alle autorità il caso della donna: “La nostra segnalazione alle autorità l’abbiamo fatta, e abbiamo prontamente salvato il tutto su Webarchive, nel caso la furbissima mamma avesse la brillante idea di cancellare tutto. Vi piace fare i furbi? Bene, state pronti ad accettare le conseguenze del vostro genio”.

La scuola Maria Bambina Esine aveva ricevuto le segnalazioni degli utenti della pagina, i quali avevano notato che tra i mipiace della signora si trovava anche quella che poteva essere probabilmente la scuola del figlio o della figlia. Poi aveva pubblicato uno status promettendo approfondimenti sulla vicenda, ma in seguito la pagina Facebook era sparita.

“Ci siamo presi qualche giorno di tempo per decidere come procedere, chiudendo anche temporaneamente la pagina scolastica per non essere travolti dalle richieste di informazioni e dal dibattito tra pro e anti vax – ha spiegato Erculiani sempre a Repubblica – Ora abbiamo sporto denuncia ai carabinieri perché ovviamente in questa vicenda noi siamo la parte lesa e vogliamo rimarcare con chiarezza la distanza delle nostre posizioni da quelle della signora. La nostra priorità è tutelare i bambini iscritti”. La scuola Maria Bambina Esine si trova nel bresciano