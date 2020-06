Una ragazzina di 14 anni è scomparsa questa mattina dalla propria abitazione in provincia di Trieste. A dare l’allarme sono stati i familiari. Le ricerche si stanno concentrando nella zona dei boschi di Sales, a Sgonico (Trieste). Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno allestito una unita’ mobile avanzata. Attivato anche un elicottero decollato dal Comando provinciale di Bologna. Sul posto anche Polizia, Carabinieri, Esercito e Soccorso Alpino.

La 14enne scomparsa a Sgonico in provincia di Trieste

Alle ricerche della minore scomparsa in provincia di TRIESTE partecipano anche i tecnici del Soccorso Alpino della locale stazione, a cui si aggiungeranno nelle prossime ore volontari di tutto il Friuli Venezia Giulia. Secondo una ricostruzione, la bambina – che ha soltanto 11 anni – è uscita di casa tra le 22.30 e le 5.30 della scorsa notte, cioè il lasso di tempo intercorso tra quando i genitori si sono coricati e quando si sono risvegliati, senza trovarla nella propria cameretta.



La base operativa delle ricerche è stata allestita in prossimità dei boschi di Sales, nel territorio di Sgonico. Sul posto stanno operando due specialisti dei Vigili del fuoco Speleo-alpino-fluviali, due operatori del Nucleo di Topografia applicata al soccorso, ma sono in arrivo anche le unità cinofile provenienti dai Comandi di Belluno e Venezia. La zona viene sorvolata dall’elicottero dei Vigili del fuoco di Bologna. Sul posto anche la partenza del distaccamento di Opicina. Indagini congiunte di Polizia e Carabinieri sono in corso per capire se qualcuno possa aver aiutato la bambina a rendersi irreperibile.

Foto da TriesteCafé.it