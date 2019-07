Sciopero trasporti, orari e mezzi sicuri

Per la prima volta da 12 anni per oggi, mercoledì 24 luglio, è stato organizzato uno sciopero generale dei trasporti di Filt Cgil,Fit Cisl, Uil trasporti. I maggiori disagi nel settore ferroviario e nel trasporto urbano. Lo sciopero del settore aereo in programma per venerdì 26 luglio è stato invece ridotto a 4 ore. A renderlo noto è il ministero dei trasporti che ha pubblicato una nota in cui specifica di aver disposto l’ordinanza «per contemperare il rispetto del diritto allo sciopero con la garanzia dei servizi per i cittadini in un periodo così particolare». Sul sito dell’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, è disponibile l’elenco dei voli garantiti. Il Corriere della Sera spiega oggi in un Q&A come trovare orari e mezzi sicuri durante lo sciopero dei trasporti:

Come si fa a sapere se il proprio treno partirà?

Nelle ferrovie lo sciopero va dalle 9 alle 17, per questo Trenitalia dice che i treni pendolari — quelli della prima fascia del mattino e della sera — saranno garantiti. Trenitalia assicura anche che le Frecce saranno regolari (i sindacati fanno capire che questo è il risultato di un’intesa informale). Per i convogli regionali che devono arrivare a destinazione entro le 9.59 i macchinisti saranno tenuti a garantire la regolarità.

Online si può verificare la situazione dei treni?

In generale, la prima cosa da fare è andare sul sito trenitalia.com e cercare l’area dove si trovano, divisi per Regione, i treni regionali garantiti in caso di sciopero, oltre a una lista degli Intercity cancellati. Fino a ieri, però, la ricerca della pagina era una caccia al tesoro: bisogna scegliere in alto a destra nel sito l’area «info e assistenza», quindi passare a «infomobilità» e finalmente al banner «in caso di sciopero». Come funzionerà con i trasporti cittadini?

Lo sciopero è di quattro ore, che cambiano da città a città. Difficile prevedere l’adesione. Da 19 mesi il settore è in attesa dell’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto. Ma sull’adesione influiranno dinamiche locali. Oltre alla posizione che terranno i sindacati che non hanno indetto lo sciopero, come l’Orsa, che a Milano è determinante per esempio sul funzionamento delle linee del metrò. Il fatto che l’agitazione sia solo di quattro ore potrebbe scoraggiare l’adesione, perché in ogni caso il lavoratore sarebbe tenuto a presentarsi per completare il servizio.

