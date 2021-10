La mozione di Fiano per sciogliere Forza Nuova e tutti i movimenti fascisti

Se una parte del centrodestra (più destra che centro) continua a fare “orecchie da mercante” sulla matrice dell’assalto alla sede della CGIL a Roma, il resto del panorama politico italiano sembra essere molto compatto. Lega e Fratello d’Italia non voteranno la mozione di Emanuele Fiano per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova (e di tutti i movimenti fascisti), ma l’iniziativa dovrebbe trovare una maggioranza parlamentare dopo il benestare arrivato anche da Forza Italia (oltre a LeU, MoVimento 5 Stelle e, ovviamente, Partito Democratico).

Scioglimento Forza Nuova, la mozione di Fiano contro i neofascisti

“Presenteremo la mozione per sciogliere Forza Nuova – ha ribadito oggi Emanuele Fiano ai Microfoni di Radio Cusano Campus -. Leu e M5s hanno detto che sono favorevoli così come molti esponenti di Italia viva. Mi stanno arrivano sottoscrizioni anche da Forza Italia. Molinari della Lega ha detto che la matrice di questi scontri è neofascista, anche se non so se la voterà. Spero che saremo in grado di essere uniti e che il mandato al governo sia il più ampio possibile. Così si è sconfitto il terrorismo durante gli anni di piombo, con tutte le forze politiche unite”. Dunque, secondo quanto riferito dal deputato del Pd, anche la Lega ha riconosciuto la matrice neofascista. Ma non voterà la mozione per chiederne lo scioglimento. Nulla, invece, sembra essere arrivato da Fratelli d’Italia.

Ci sarà spazio anche in Senato

La mozione di Fiano troverà spazio anche al Senato, perché – come spiegato dalla senatrice dem Valeria Fedeli, i movimenti neofascisti sono vietati dalla Costituzione, dalla legge Scelba e dalla legge Mancino: “In questi giorni, come gruppo Pd, su proposta della presidente Malpezzi, depositeremo una mozione in Senato chiedendo che sia calendarizzata e votata al più presto. I fatti di sabato scorso, con l’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil, coordinato e messo in atto da rappresentanti di organizzazioni neo fasciste come Forza Nuova, riportano ai momenti più bui e drammatici della nostra storia e rappresentano un gravissimo e inaccettabile attacco alla democrazia”.