Tutto è iniziato con un post su Facebook di Lercio che annunciava la nuova moda dell’inverno: le sciarpe per caviglie. Un accessorio imprescindibile per tutti i risvoltinati e per gli hipster che indossano skinny jeans che lasciano scoperte le caviglie. Non ci dovrebbe essere bisogno di dirlo, Lercio è una pagina satirica, una delle più note e soprattutto ben riuscite. Le cose però poi hanno preso una piega decisamente poco ironica. Forse a causa del freddo e delle caviglie esposte ai morsi del gelo non tutti hanno colto gli strati di ironia del post. E così c’è stato chi ha scritto articoli riprendendo la “notizia” di Lercio.

Quelli che hanno preso sul serio la notizia di Lercio e hanno pure trovato le prove

Forse il motivo è che articolo di Lercio sulle sciarpe per caviglie è stato pubblicato originariamente su Der Position. Un sito che qualcuno avrà pensato essere serio – ma la pagina Facebook Ah ma non è Lercio è un’altra – e che invece è un altro quotidiano satirico.

Che nei commenti a Lercio ci sia qualcuno che ci casca, complice anche la raffinatezza dell’immagine delle piccole sciarpine per caviglie, è fisiologico e assolutamente comprensibile. Che la notizia venga ripresa da siti di “informazione” e spacciata per vera è un altro paio di maniche.

Ad esempio c’è chi ha scoperto che su Amazon è davvero in vendita una sciarpa per caviglie, proprio come è scritto su Lercio. Ma basta andare sul sito di e-commerce per rendersi conto che si tratta semplicemente del risultato di una pessima traduzione fatta con un traduttore automatico (il venditore è cinese). Le dimensioni del prodotto non lasciano dubbi: la “sciarpa di seta della sciarpa della caviglia” (una sciarpa ricorsiva) misura 50 centimetri per 180.

Decisamente non è una sciarpa adatta a chi ha caviglie sottili. Il prezzo poi non è così conveniente, tenendo conto che in genere bisogna acquistarne almeno un paio e quelle sono vendute singolarmente.

«Poteva sembrare una cavolata a prima occhiata ma andando a verificare su siti web come Amazon queste sciarpe esistono davvero!» scrive il blog Pianetadonne prima di riportare in maniera del tutto non ironica la notizia di Lercio. Di per sé non è affatto sorprendente che una trollata di lercio abbia fatto tante vittime, è curioso però che siano state trovate le “prove” che dimostrano che una trollata è una notizia vera. Un bel cortocircuito. Che parafrasando Elio e le storie tese si può riassumere così: