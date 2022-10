Nel Partito Democratico avanza l'ipotesi del ticket Schlein-Bonaccini alla Segreteria

C’è ancora tempo per far placare le varie anime all’interno del Partito Democratico che in questi giorni, dopo l’esito del voto delle Politiche, sta riflettendo sul suo futuro. L’appuntamento chiave è previsto per l’inizio del 2023 (anche se non si conosce ancora la data), quando ci sarà il Congresso del PD. Ma le ipotesi per l’elezione della nuova guida della Segreteria sono molte e oggi ne avanza una che potrebbe mettere d’accorto tutti (o quasi): un ticket con Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

Un mio auspicio personale: con @sbonaccini candidato Segretario, @ellyesse sarebbe perfetta per un ticket. Come si è già fatto in Regione Emilia-Romagna. Sarebbe un modo per contribuire davvero dalla nostra terra ad una nuova stagione di rilancio e di rinnovamento del #PD. — Andrea De Maria (@andreademaria_) October 3, 2022

Schlein Bonaccini, un ticket alla guida della Segreteria del PD

A rilanciare questa ipotesi, che negli ambienti dem circola fin dal giorno successivo al voto, è stato il deputato del Partito Democratico Andrea De Maria. Il suo, al momento, è un auspicio. Ma ben presto, un tandem alla guida del PD potrebbe diventare realtà:

“Un mio auspicio personale: con Stefano Bonaccini candidato Segretario, Elly Schlein sarebbe perfetta per un ticket. Come si è già fatto in Regione Emilia-Romagna. Sarebbe un modo per contribuire davvero dalla nostra terra ad una nuova stagione di rilancio e di rinnovamento del PD”.

Un’idea supportata da un’esperienza di successo ancora in corso. I due, infatti, sono alla guida della Regione Emila-Romagna: Stefano Bonaccini è Presidente, mentre Elly Schlein è vice-Presidente. Due personalità politiche di rilievo nel mondo della sinistra italiana. Uno, Bonaccini, potrebbe essere l’ancora per parlare alla parte moderata (quella che punta più verso il centro); l’altra, Schlein, sarebbe il punto di unione tra il Partito Democratico e l’ala più a sinistra (compresi gli altri partiti della coalizione).