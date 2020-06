“In quest’Aula non è possibile fotografare, lo dico continuamente”, ribadisce una seconda volta. Poi rivolgendosi ai due dipendenti di palazzo Madama, urla frasi colte dal microfono ancora acceso: “Chi sta fotografando? Me lo volete dire, per cortesia, siete qua come pupazzi o volete parlare, per Dio…”

“Chi è che sta riprendendo col telefonino?”, chiede una prima volta la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la seduta odierna dell’Aula, dove non sono mancati diversi momenti di tensione. “In quest’Aula non è possibile fotografare, lo dico continuamente”, ribadisce una seconda volta. Poi rivolgendosi ai due dipendenti di palazzo Madama, urla frasi colte dal microfono ancora acceso: “Chi sta fotografando? Me lo volete dire, per cortesia, siete qua come pupazzi o volete parlare, per Dio…”.

La sbroccata della Casellati in Senato contro i commessi per il senatore della Lega che fa la diretta su Facebook

Quindi, sempre durante uno dei momenti concitati in Aula, mentre si discute del verbale della seduta di ieri, e poi successivamente prima e dopo il voto di fiducia sul decreto Elezioni, ripetuto a causa dell’annullamento della votazione svolta ieri per mancanza del numero legale, Casellati continua a riprendere i senatori che effettuano riprese o foto nell’emiciclo, cosa espressamente vietata. “Senatore Lucidi, mi segnalano che sta facendo una diretta. Qui non si può fotografare, non si può, è vietato. Il Regolamento lo dovete conoscere tutti, non ve lo devo insegnare io. Senatore Lucidi, ogni volta dico che non si può fare e continuate a farlo. Questa è responsabilità di ciascuno”, insiste la presidente del Senato che, alla fine, perde le staffe e, ritenendo forse che il microfono non fosse accesso, si rivolge agli assistenti parlamentari: “Chi sta fotografando? Me lo volete dire, siete qua come pupazzi o volete parlare?”. Questa è la diretta pubblicata da Lucidi su Facebook:

Stefano Lucidi è un senatore eletto nel MoVimento 5 Stelle che è poi passato alla Lega insieme a Ugo Grassi. Tra le immagini della sua diretta di oggi c’era questo:

