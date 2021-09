Non solo la lite ma anche le “parole blasfeme” nel tunnel che portava agli spogliatoi. Da bravo toscano Sarri non si trattiene e il giudice sportivo prende provvedimenti

Cara è costata a Maurizio Sarri l’intemperanza che lo ha portato prima ad “aggredire” verbalmente il giocatore del Milan Saelemaekers e poi ad arrabbiarsi mentre si dirigeva verso gli spogliatoi per aver rimediato un’espulsione. Ecco cosa ha deciso il giudice sportivo.

Come è finita per Sarri la storia della lite con Saelemaekers (male) | VIDEO

Il giudice sportivo di Serie A, ha infatti omminato due giornate di squalifica al tecnico della Lazio. L’allenatore toscano era stato espulso nel finale del match Milan-Lazio di domenica scorsa dopo un diverbio con un giocatore rossonero. Il tecnico è stato sanzionato “per avere, al termine della gara (contro il Milan, ndr), sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonchè successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)”.

🎥 Footage of the incident between Sarri and Saelemaekerspic.twitter.com/HQMECM5jOs — Milan Eye (@MilanEye) September 12, 2021

La partita era ormai finita quando Maurizio Sarri è entrato in campo urlando contro Saelemaekers “Devi portare rispetto!”. La Lazio è stata sconfitta dal Milan per due a zero e il tecnico biancoceleste era molto nervoso e aveva ripetuto più volte la frase urlata a un centimetro dal viso del giocatore belga. E così l’arbitro lo ha espulso mentre intorno ai due si era già formato un capannello. Lo stesso Sarri aveva chiarito, ma non troppo, perché si è tanto arrabbiato: “Niente di particolare, cose di campo” aveva spiegato nel post partita. “Saelemaekers – chiarisce – mi ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa. Poi, però, si è risolto tutto perché Ibra l’ha portato a chiedere scusa. Niente di che”