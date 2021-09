“Porta rispetto!”: lite tra Sarri e Saelemaekers e l’allenatore viene espulso | VIDEO

Maurizio Sarri viene espulso alla fine della partita tra Milan e Lazio vinta per due a zero dai rossoneri. Cosa ha fatto tanto arrabbiare l’allenatore biancoceleste?

🎥 Footage of the incident between Sarri and Saelemaekerspic.twitter.com/HQMECM5jOs — Milan Eye (@MilanEye) September 12, 2021

“Porta rispetto!”: Sarri urla contro Saelemaekers e viene espulso | VIDEO

La partita è ormai finita quando Maurizio Sarri entra in campo e urla contro Saelemaekers “Devi portare rispetto!”. La Lazio è stata sconfitta dal Milan per due a zero e il tecnico biancoceleste è molto nervoso e ripete pià volte la frase urlata a un centimetro dal viso del giocatore belga. E così l’arbitro lo espelle mentre intorno ai due si è già formato un capannello. Ibrahimovic porta la pace poco dopo come ha spiegato lo stesso Sarri che ha anche chiarito, ma non troppo, perché si è tanto arrabbiato: “Niente di particolare, cose di campo” spiega Sarri nel post partita quando gli viene chiesto cosa sia successo. “Saelemaekers – chiarisce – mi ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa. Poi, però, si è risolto tutto perché Ibra l’ha portato a chiedere scusa. Niente di che”

Sarri ha poi raccontato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una partita contraria a quello che facciamo durante la settimana, ci siamo messi ad aspettare gli avversari nella nostra metà-campo e non è questa la partita che avevamo preparato, questo per me è fonte di delusione. Poi però bisogna essere lucidi, capire che gli sto chiedendo cose a cui non erano abituati, per cui certe partite possono venir fuori. “Il problema è che se diventi attendista e aspetti con una linea più alta di centrocampisti poi la palla filtra per forza. Se avessimo alzato il baricentro e fossimo andati nella metà campo avversaria i palloni sarebbero stati meno. Il problema è a monte”, conclude.