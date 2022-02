“Devi morire stuprata”: le minacce dei no vax a Sara Manfuso

Il clima intimidatorio è sempre più torrido e chi utilizza i social – spesso celandosi dietro un’apparente anonimato – pensa di poter scrivere di tutto senza pagarne le conseguenze. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di minacce da parte dei cosiddetti “no vax” che, in rete (ma anche fuori, come dimostra il caso della professoressa Antonella Viola, finita sotto scorta), se la prendono con personaggi più o meno pubblici scagliando contro di loro odio e minacce. L’ultima a finire in questo tritacarne è stata Sara Manfuso – opinionista e Presidente dell’Associazione #iocosì, in difesa dei diritti delle donne -, “rea” di aver presentato il libro scritto dal professore Matteo Bassetti.

Sara Manfuso minacciata dai no vax per aver presentato il libro di Bassetti

“Tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morire di cancro ai polmoni”, ha scritto uno dei tanti fenomeni dell’odio in rete. Il tutto per aver presentato il libro del direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, uno dei medici diventati più noti – al pubblico televisivo e della rete – durante questi ormai due anni pieni di pandemia.

“Il ‘bastardo che deve morire di cancro ai testicoli’ è il Professor Matteo Bassetti e mi ha appena comunicato che si è rivolto alla Digos. Quella che deve ‘morire stuprata’ sono io, che una violenza sessuale l’ho già subita.

Tutto questo perché? Per aver presentato un libro del Professore, per essere stati fotografati insieme, colpevoli di aver preferito la scienza alla cialtroneria.

Nel loro medioevo culturale, la lotta alla scienza dei no vax si intreccia alla violenza contro noi donne.

Grazie a Matteo per la prontezza con cui ha gestito la cosa e per la vicinanza mostratami, pur essendo lui parte in causa. Costretto a vivere con la scorta per la sua lotta al COVID 19”.

Insomma, per quella minaccia di stupro a Sara Manfuso e “l’auspicio” di una grave malattia per il dottor Matteo Bassetti, ora l’hater della rete rischia grosso. E già la Digos si sta muovendo.

(foto: da Instagram)