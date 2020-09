Sara Cunial ridacchia per la mascherina e poi prova a baciare l’inviato di Piazzapulita

Sara Cunial ridacchia quando l’inviato di Piazzapulita le chiede perché non indossi la mascherina. Sfotte spiegando di chiamare la Polizia per fare la multa e poi si avvicina e prova a baciarlo

“Lo sai che mentre metti la mascherina ti stai ammalando?” Sara Cunial, intervistata da Alessio Lasta di Piazzapulita alla manifestazione del 5 settembre che ha visto i negazionisti del Coronavirus scendere in piazza a Roma, ridacchia mentre l’inviato le chiede perché non indossi la mascherina. La deputata addirittura sfotte “E vabè chiamate la polizia voi eh”.

++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++ Stasera a #Piazzapulita un’inchiesta sui negazionisti del covid.

Sempre con un sorrisone sul viso ribadisce “Mai, mai io indosso la mascherina” e poi si avvicina all’inviato dicendo “Ti abbracxio, amore tesoro” mentre tenta di baciarlo. Lasta la rederguisce “La smette di fare queste buffonate? Perché ci sono 35mila morti”. Ma lei imperterrita continua “Sei tu che la devi smettere di rinnegare l’intelligenza delle persone che sono qui”. Alla manifestazione in realtà non c’erano tante persone “intelligenti”: erano appena in 1.500 secondo fonti della questura di Roma.