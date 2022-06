Una “denuncia/querela” è stata presentata alla Procura di Roma, firmata da Sara Cunial e Davide Barillari, e indirizzata all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per “la disastrosa campagna vaccinale attuata indiscriminatamente su tutta la popolazione italiana”. La deputata complottista e il consigliere regionale del Lazio, anche lui non nuovo a uscite volutamente in controtendenza rispetto a quello che viene definito “mainstream”, a costo di sfociare nell’assurdo, hanno da sempre criticato duramente i vaccini anti Covid: nel messaggio – circolato sul canale Telegram di Cunial – viene fatto riferimento ad alcuni non meglio specificati dati che “promettevano efficacia e sicurezza” e invece “sono stati clamorosamente smentiti dalle evidenze scientifiche”. Non vengono citate – fa notare Fanpage, che ha riportato la notizia – neanche le prove che smentirebbero le premesse in questione.

Sara Cunial e Davide Barillari denunciano l’Aifa per la “disastrosa campagna vaccinale”

Il contenuto circolato sulle chat di messaggistica della deputata è infarcito di luoghi comuni cari ai complottisti come i vaccini definiti “sieri”, la presunta “emergenza democratica” del Paese e la lobby delle case farmaceutiche. “In seguito all’inconsistenza ed elusività delle risposte ricevute, è stato necessaria la presentazione della denuncia”, spiega Barillari. Per Cunial, invece “è finito il tempo di credere in una medicina pagata dalle case farmaceutiche e guidata da fini di lucro e potere, capace di portare con la paura, il ricatto e l’ignoranza, milioni di persone a sperimentare sul proprio corpo terapie dagli effetti tragici e sconosciuti”. E ancora: “È finito il tempo di credere nella vostra scienza, in perenne conflitto di interesse, prona alle lobby e al denaro che, abiurando alla sua stessa missione, ben si guarda di lavorare per la salute pubblica e il bene comune”. Si congeda dai suoi “lettori” con una frase ad effetto, tipica della retorica antisistema: “La verità verrà a galla, certus an incertus quando”.