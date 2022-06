Sara Cunial: “Ho urlato in faccia a Draghi e Di Maio «Assassini e criminali»” | VIDEO

C’era anche Sara Cunial tra i deputati di Alternativa che al termine delle comunicazioni del premier Mario Draghi hanno protestato alzandosi in aula e dirigendosi verso i banchi del governo con alcuni cartelli con scritto ‘Stop invio armi’. La deputata ha poi raccontato di aver urlato contro Di Maio e il presidente del Consiglio.

Ecco cosa poi, allegando anche la foto del cartello che ha mostrato in aula, Sara Cunial ha scritto su Telegram per descrivere la azione di protesta:

Questo il mio messaggio di oggi urlato in faccia a Di Maio e Draghi, a margine delle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani sull’Ucraina.

Li ho affrontati direttamente sui loro comodi banchi, chiamandoli per nome e facendoli capire bene cosa pensano gli italiani: “Assassini criminali” è stato il mio messaggio che mi è valso due richiami formali da parte di Fico.