Il figurone di Daniela Santanché sul Corriere “giornale unico del virus”

Uno show epico va in scena stamattina ad Agorà con la nota immunologa e virologa Daniela Santanché sugli scudi. La parlamentare di Fratelli d’Italia dice che “Non è vero che Seul è stata chiusa per nuovi focolai. Vi assicuro che solo un’azienda ha avuto casi e si è alzata l’attenzione, non è vero che la città è stata chiusa. Indossiamo tutti la casacca della Nazionale e non facciamo terrorismo sul virus”. La conduttrice Serena Bortone a quel punto le mostra il titolo del Corriere della Sera che dice che si è inceppato il modello “traccia, testa, cura” e Santanché risponde che il Corriere “è il giornale unico del virus” mentre “le dico che parlo da persona informata sui fatti e le assicuro che c’è stato questo focolaio ma Seul non è chiusa, i ristoranti e i negozi sono aperti. Indossiamo tutti la casacca della Nazionale, qui si muore di fame e non di Coronavirus. Cerchiamo di dare messaggi confortanti. Se non si spostano lombardi e piemontesi il turismo precipita. Dico al dottor Cartabellotto (sic!) di evitare certe affermazioni”.

È vero che la Corea ha deciso di chiudere soltanto musei, parchi e gallerie d’arte da oggi e per 14 giorni, rinforzando “tutte le misure di quarantena nell’area metropolitana per due settimane”, come ha detto il ministro della Sanità Park Neung-hoo. Ai residenti di Seul è stato però anche consigliato di evitare incontri sociali o di andare in luoghi affollati come ristoranti e bar. “Le prossime due settimane sono cruciali per prevenire la diffusione dell’infezione nell’area metropolitana”, ha avvertito Park, aggiungendo: “Se falliremo, dovremo tornare alle misure di distanziamento sociale”. Gli istituti religiosi sono stati esortati alla massima attenzione nel far rispettare nei luoghi di culto le regole imposte per contenere i contagi, mentre nessun provvedimento è stato preso al momento per le scuole. Ma la parte divertente della scena è quella che non si vede: subito dopo Bortone, per rispondere all’affermazione di Santanché sul Corriere “giornale unico del virus”, legge il titolo che ha fatto Il Giornale sulla vicenda: anche il quotidiano di Sallusti parla di “lockdown”.