Le 10 persone in quarantena a San Donà di Piave per un positivo nell’azienda di carni

Un impiegato amministrativo di un’azienda del settore alimentare di San Donà di Piave è stato sottoposto al test del tampone dopo aver lamentato alcuni sintomi da COVID-19 ed è risultato positivo al Coronavirus SARS-COV-2. Le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero in ospedale ma sono state contattate tutte le persone che gli sono state vicine negli ultimi tempi per essere sottoposte a esame specifico.

Spiega oggi il Gazzettino che il dipartimento di prevenzione dell’ULSS 4 ha già effettuato i controlli:

L’uomo, un impiegato amministrativo, sui 40 anni, della zona, sarebbe stato sottoposto a tampone dopo che avrebbe lamentato alcuni sintomi del Covid-19, anche se non in maniera grave. L’esame conseguente ha dato esito positivo, per cui è stato posto in isolamento, a casa; le sue condizioni, infatti, non hanno richiesto un trasferimento all’ospedale. Al contempo sono state contattate tutte le persone che hanno avuto contatti con lui negli ultimi tempi, per essere a loro volta sottoposti ad esame specifico. Non sarebbero stati riscontrati altri casi.

A Jesolo sono invece diventati «diversi», e non più uno solo, i casi di contagio tra gli stranieri ospitati alla Croce Rossa, tanto che oggi l’Ulss illustrerà alle 12 in una conferenza stampa i provvedimenti adottati. A proposito di persone risultate positive, nel Veneto Orientale, tra le donne, ci sarebbe una prostituta, notizia che sarebbe in fase di verifica da parte della stessa Ulss 4. «C’è ancora circolazione virale, per cui va mantenuta l’attenzione di sempre», avevano ammonito nei giorni scorsi il direttore del dipartimento di prevenzione, Luigi Nicolardi e il direttore generale, Carlo Bramezza.