Quando Salvini visitava in carcere un condannato per tentato omicidio

Oggi Matteo Salvini si è scandalizzato su Twitter (qualunque cosa questo voglia dire) perché Ivan Scalfarotto, parlamentare del Partito Democratico, ha fatto visita in carcere i due indagati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega (non sono – ancora – imputati, anche se Scalfarotto ha scritto così).

Ora, ci si domanda se per caso questo Matteo Salvini è per caso parente di quel Matteo Salvini che il 23 febbraio 2019, da ministro dell’Interno, andò a fare visita a un condannato (sì, questo era stato condannato) in via definitiva per tentato omicidio.

Ad occhio sembra lo stesso Matteo Salvini, da questo video.

Ma potrebbe anche essere un caso di omonimia!

