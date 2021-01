“Salvini, perché cavalca la rabbia appoggiando chi infrange la legge’?”. E lui si arrabbia

Ieri a Titolo V, Matteo Salvini non ha preso bene le domande della giornalista Simona Sala, direttrice di Radio Uno e del Giornale Radio Rai. La Sala in particolare ha chiesto conto al leader della Lega del suo appoggio ai ristoratori promotori dell’iniziativa ‘Io apro’, non perché non ci sia una situazione di disagio con la quale essere solidali, ma perché sostenere una forma di protesta che prevede di infrangere la legge può suscitare sentimenti pericolosi, come quelli che hanno portato all’assalto di Capitol Hill qualche giorno fa: “Io invidio le sue certezze in un momento in cui nulla è certo in nessuna parte del mondo. Siamo tutti vicini alle persone che perdono il lavoro e non possono aprire, ma questo tipo di regole sono così ovunque. Non aprono perché si è visto che quando aprono la sera le persone tendono ad assembrarsi, a pranzo è diverso, non avviene quasi mai. Ci sono motivazioni, non è che qualcuno si accanisce e altri che li difendono. Non è tutto bianco o nero. Confesercenti e Confcommercio erano contro questa iniziativa”.

Quando la giornalista ha spiegato appunto che l’assalto al Congresso non è successo per caso ma è stato propiziato anche da come Trump per mesi ha soffiato sul fuoco della rabbia dei suoi fan, e che ripetere lo stesso atteggiamento strizzando l’occhiolino a chi non rispetta le regole rischia di aggravare una situazione già tesissima Salvini non l’ha presa per niente bene: “In questo momento in cui le persone sono davvero disperate, appoggiarle nella decisione di non rispettare la legge è un cavalcare la rabbia che può portare a cose viste a Capitol Hill. Le persone sono disperate. Capisco chi si incatena, ma dire ‘fate bene a infrangere la legge’ non lo capisco”, ha argomentato la Sala. E il “Capitano” invece di rispondere sul punto ha cambiato argomento quel tanto che bastava per mettere in moto il suo “frullatore”: “Il paragone che fa tra il barista e coloro che hanno assaltato il Parlamento americano non le fa onore. Lei dirige una Rai pubblica. Paragonare quello che accade in Italia alle scene degli Stati Uniti è una sciocchezza”. Simona Sala non è stata zitta e ha subito reagito: “Sì, mi fa onore. Non mi metta in bocca parole che non ho detto. Ho parlato di cavalcare la rabbia. Trump per mesi ha cavalcato quella rabbia. Quella cosa non è capitata all’improvviso”. Potete guardare Salvini e Simona Sala dal minuto 23 circa del video.