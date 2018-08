La festa di Salvini in Sicilia dopo la tragedia di Genova

Nell’immediatezza della tragedia di Genova l’account Twitter di Matteo Salvini non si distoglieva dalle priorità, postando notizie di cronaca giudiziaria che avevano per protagonisti gli immigrati: solo dopo le proteste il ministro ha postato una foto nella sala della Protezione Civile. Ma il Partito Democratico ha fatto notare che il ministro degli Esterni è stato impegnato anche nelle ore successive: ha infatti partecipato a una cena a cui era stato invitato dall’élite locale della Lega in Sicilia.

Calici di vino, piatti a base di pesce, tante foto. Una torta gigante con scritto “La squadra vince”. E poi, quel volto sorridente del leader del Carroccio. Le foto di quell’allegra serata sono state postate su Instagram da un esponente messinese della Lega, Oscar Aiello, portavoce della Lega al consiglio comunale di Caltanissetta. “Un Ferragosto particolare – commenta Aiello a quelle foto – a cena con il ministro leader della Lega in continua ed evidente crescita”.

Il presidente del Pd Matteo Orfini è andato all’attacco: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche – twitta Matteo Orfini – hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, recita la Costituzione. Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro Paese e la negazione di quel principio”. “Mentre l’Italia piange una tragedia spaventosa – ha commentato Emanuele Fiano – e discute sulle responsabilità, il ministro dell’Interno festeggia Ferragosto e le immagini della sua festosa cena fanno il giro dei social. Salvini dovrebbe chiedere scusa”.

Leggi sull’argomento: Salvini pensa agli immigrati anche quando crolla un ponte a Genova