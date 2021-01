“Salvini si faccia spiegare da Fontana cosa è successo in Lombardia”

Monica Guerzoni intervista il misnitro degli Affari Regionali Francesco Boccia in merito alle polemiche sulla responsabilità dell’indice RT sbagliato che ha fatto classificare la Lombardia zona rossa

Secondo Boccia Fontana, a parte i tweet, sa benissimo come è andata. E se Salvini vuole capirlo basta che chieda al presidente della Regione:

Ministro Francesco Boccia, per un clamoroso errore la Lombardia ha fatto una settimana in rosso. Il sistema dei tre colori è da rifare?

«Il sistema funziona, ancora una volta lo ha dimostrato. La prima volta l’Rt della Lombardia scese di oltre un punto. E anche ora, grazie alle misure regionali e alle limitazioni delle festività, è tornato sotto l’1». Fontana accusa il governo di aver calunniato la regione. Chi ha sbagliato?

«Il presidente Fontana conosce il rigore dell’Istituto superiore di sanità e sa come sono andate le cose. A volte basta dire la verità per essere nel giusto. I dati trasmessi la scorsa settimana erano incompleti, per ammissione degli uffici di Regione Lombardia. Questa settimana hanno trasmesso e certificato dati che loro stessi hanno definito “rettificati”».

E poi la Guerzoni fa una domanda diretta riguardo le accuse di Salvini:

Tocca allo Stato pagare i danni, come accusa Salvini?

«Poiché la Lombardia è stata area rossa, le attività chiuse hanno diritto automatico ai ristori. Salvini? Come spesso capita non sarà stato informato da Fontana, eppure dovrebbe conoscere bene la regione che la Lega governa».

Sorvolando la polemica politica rimane comunque il dubbio che chi sta al volante in Lombardia non abbia bene chiaro ancora come si guidi l’auto. Nonostante ormai un anno di emergenza Coronavirus.