Il leader della Lega ha incontrato, questa mattina, il Presidente del Consiglio. I due hanno parlato anche della dichiarazione del capo del governo in conferenza stampa sull’invito a non vaccinarsi

Matteo Salvini continua a navigare in direzione opposta rispetto alla rotta indicata da Mario Draghi per il suo governo. Lo si evince dalle sue posizioni sui vaccini, sul Green Pass e anche sul suo appoggio – testimoniato anche dalle fotografie – al movimento “Io apro” che, dopo aver “lottato” per la riapertura dei ristoranti (e non solo), adesso scende in piazza per dire no all’estensione della certificazione verde per consentire di mantenere i locali aperti e in sicurezza. Il leader della Lega, una settimana dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, ancora non ha mandato giù quel messaggio rivolto proprio a lui (e agli altri politici che continuano ad ammiccare all’universo dei no vax e degli scettici sul vaccino anti-Covid).

Salvini sta ancora rosicando per le parole di Mario Draghi sui vaccini

Questa mattina, a Palazzo Chigi, la resa dei conti. Il capo del governo ha incontrato il senatore e segretario della Lega per affrontare diversi temi sull’agenda dell’esecutivo. Si è parlato di migranti – ça va sans dire –, di riforma della giustizia, di vaccini (con annessa discussione sugli obblighi per alcune categorie) e di Green Pass. Poi, come sottolineato dallo stesso Salvini, i due hanno affrontato anche quell’attacco diretto in conferenza stampa della scorsa settimana.

“C’è stato un chiarimento, ma chiedetelo a lui. Io non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il rammarico, come Lega stiamo lavorando come matti per tenere insieme tutto, certe considerazioni sono ingenerose”.

Così il segretario del Caroccio all’uscita dall’incontro a Palazzo Chigi. Un chiarimento sulla risposta di Draghi della scorsa settimana quando, replicando all’osservazione di un giornalista che aveva riportato il pensiero di Salvini che sconsigliava le vaccinazioni agli under 40, aveva detto:

“L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e contagi. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto”.

E già il giorno dagli ambienti leghisti trapelava un certo malcontento di Matteo Salvini per quelle parole. Oggi l’incontro chiarificatore, ma di chiaro c’è solo che il leader del Carroccio non sembra voler fare autocritica. Anzi, ha accusato il capo del governo di aver fatto “considerazioni ingenerose”.

(foto: da Instagram)