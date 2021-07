Il momento esatto in cui Draghi risponde secco a Salvini sui vaccini agli under 40 | VIDEO

Non ha neanche fatto “nomi e cognomi” Mario Draghi quando ieri ha chiaramente risposto alle affermazioni di Salvini sui vaccini agli under 40. Ma non ce n’è stato bisogno

Non ha neanche fatto “nomi e cognomi” Mario Draghi quando ieri ha chiaramente risposto alle affermazioni di Salvini sui vaccini agli under 40. Ma non ce n’è stato bisogno. Le sue parole durante la conferenza stampa in cui ha illustrato il green pass sono suonate forti e chiare per tutti.

Il momento esatto in cui Draghi risponde a Salvini sui vaccini agli under 40 | VIDEO

#Draghi:”L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto”. Dedicato a quei leader politici che stanno giocando durante una pandemia#conferenzastampa pic.twitter.com/L1re1cE5yT — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 22, 2021

Il presidente del Consiglio ha infatti detto, replicando così al giornalista che gli ricordava le parole di Salvini sulla non necessità di vaccini per gli under 40, “L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e contagi”, ribadendo ulteriormente il concetto: “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto”. Ma anche il passaggio del suo discorso sul green pass suona come una risposta a chi l’ha combattuto nei giorni scorsi, portando di nuovo alla ribalta quella “Lega di lotta e di governo” che già gli aveva dato filo da torcere con il coprifuoco:

#Draghi:”Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche”. Da condividere e ricondividere#conferenzastampa pic.twitter.com/m2K7EXQIu9 — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 22, 2021

E che le parole di Draghi non siano state una passeggiata di salute per Salvini lo confermano anche le agenzie che, citando fonti della Lega, spiegano che “nel Carroccio c’è “sorpresa” dopo le parole di Mario Draghi, anche perché oggi pomeriggio c’era stata una lunga e cordiale telefonata tra Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio. Il leader della Lega aveva garantito massimo sostegno alle riforme – a partire da Giustizia e Fisco – e aveva ribadito alcune osservazioni costruttive a proposito di green pass e piano vaccinale”.

Foto IPP/Fabio Cimaglia