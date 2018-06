Salvini e Macron che accarezza il Papa

Per Matteo Salvini non è bello che Emmanuel Macron accarezzi il Papa e il leader della Lega nonché ministro dell’Interno non ha nessuna remora a farlo notare su Twitter. Rob de matt! L’atteggiamento è considerato da Salvini troppo confidenziale e fuori dal protocollo, al punto che già ieri il ministro, lasciando la Camera al termine del dibattito sulle comunicazioni del presidente Conte, alla vigilia del consiglio europeo di Bruxelles, aveva detto: “Macron fa il matto perché è al minimo della sua popolarità nel suo paese. Siamo di fronte a uno che accarezza il Papa, è la prima volta che vedo qualcuno che accarezza il Papa“.

Salvini insomma si è scandalizzato per il mancato rispetto nei confronti del Pontefice e per questo ha voluto dedicare un tweet di solidarietà al povero Papa Francesco che non è stato rispettato da Macron. Invece Salvini…

