Se Salvini è geloso dei like a Valentina Nappi prima facesse un porno e poi ne parliamo. Altrimenti sono capaci tutti a rosicare perché Rai Radio 2 mette un like su Twitter alla pornostar più bella del pianeta (isole comprese) in quanto più intelligente – e l’intelligenza è sexy!

Per questo il prestigioso social media manager di Salvini, Luca Morisi, dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di evitare rosicamenti così vistosi e crisi di gelosia nei confronti di Valentina, colpevole soltanto di essere una donna libera e marxista.

Caspita, contro di me addirittura la contessa Valentina Nappi (celebre artista del porno) con il Like di Rai Radio 2, pagata da tutti gli Italiani.

Avanti col sorriso, bacioni alla Vale e a Radio Rai

La contessa Nappi merita infatti tutto il rispetto del ministro Matteo Salvini visto che è stata votat apprezzata da così tanti italiani. E se il ministro vuole contestarla, prima faccia una bella gang bang con un alto numero di ragazzoni e poi parli.

P.S.: Intanto quelli di Radio Rai 2 la buttano in caciara:

Il nostro account Twitter è stato utilizzato in modo fraudolento.

Stiamo effettuando tutte le segnalazioni del caso alle autorità competenti. — Rai Radio2 (@RaiRadio2) 20 giugno 2019

Dai raga, l’è vecchia come il cucco questa.

