Salvini e il governo che vuole trasformare la scuola in lager

“Qua qualcuno ha voglia di prolungare lo stato emergenza per mesi e mesi… L’emergenza ce la ricordiamo a marzo ad aprile, adesso gli italiani hanno usato la testa e usano le mascherine. Questi tarati, ed è una battaglia che combatterò, vogliono trasformare le scuole in dei lager con i banchi con le rotelle, le mascherine e i plexiglass. Me la vedo qua la Azzolina sul viale di Sarzana con il banco con le rotelle che viene avanti e indietro…”: con un senso dell’avanspettacolo davvero interessante, Matteo Salvini oggi a Sarzana è riuscito nell’impresa di paragonare gli istituti scolastici in campi di concentramento.

La frase va a inserirsi all’interno del rapporto fantasioso con la realtà che il leader della Lega tende a instillare quando è all’opposizione cercando di dipingere l’avversario politico come Sauron del Signore degli Anelli, votato al male per il gusto di farlo. Per farlo è costretto a negare ogni ipotesi di avvicinamento anche laterale alla realtà che gli sta intorno e a inventare invasioni, violenze, crudeltà gratuite. Il bello è che questa tecnica, che funziona piuttosto bene con i bambini dell’asilo, continua ad avere una certa presa anche nell’elettorato italiano. Il che rende la situazione disperata, ma non seria.

