“Con l’aiuto di Dio e del cuore immacolato di Maria siamo pronti a prendere il Paese per mano. A Capodanno bisogna fare discorsi più melliflui, più incolori, più indolori, più insapori, le mie sono parole scomode”. Come un perfetto democristiano, Matteo Salvini non cita il discorso di Sergio Mattarella ma fa capire che ce l’ha con lui: “Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti difetti, ce la metterò tutta perché l’Italia torni a essere il grande Paese che merita di essere. Amici di tutti, servi di nessuno”.

Salvini è pronto a prendersi l’Italia con il Cuore Immacolato di Maria

Poi ha citato Walt Disney, il creatore di Topolino, per la speranza della Lega di tornare al governo. “Torniamo a sognare in grande come Italia, possiamo tornare a essere un grande Paese”, e ancora: “Se puoi sognarlo puoi farlo”. E ha riservato belle parole ai suoi ex alleati di governo: “Litigiosi, viscidi, incompetenti, stanno insieme per tirare a campare, salta un ministro e se ne inventano due”. Perché la maggioranza giallorossa a suo dire ha “la protezione degli ultimi poteri forti rimasti: l’Italia è ostaggio di una minoranza”.

L’ultimo richiamo lo ha fatto sulla Gregoretti: “Se verrò processato, lo farò a testa alta, in nome di un popolo. Se uno pensa di processare Salvini o la lega per aver difeso confini e dignità dell’Italia processerà un intero popolo. Fatevi avanti, i senatori giudichino con coscienza e poi dritti, non abbiamo paura di nessuno”.

