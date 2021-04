Salvini e Meloni che strumentalizzano la festa della Liberazione per parlare del coprifuoco

Hanno preso una parola delle tre che compongono “Festa della Liberazione”, gli hanno tolto la “L” maiuscola, l’hanno contestualizzata nell’attualità che – ahinoi – stiam vivendo tutti, l’hanno politicizzata e, per oggi, sui social hanno fatto il loro. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e Matteo Salvini, numero uno della Lega, oggi hanno deciso che la polemica l’avrebbero tirata su così: chiedendo la “liberazione” dalle chiusure, e, soprattutto, dal coprifuoco. Hanno approfittato della parola “Liberazione” (con la elle maiuscola), per fare un giro di idee e arrivare a libertà. La libertà di cenare al ristorante, di passeggiare all’una di notte e – per i giovani – divertirsi anche molto dopo il tramonto. Ma la Libertà che festeggiamo oggi è ben altra cosa, e stupisce (?) che loro non lo capiscano. Perché oggi si festeggia la Liberazione dall’occupazione nazifascista. E, strumentalizzare questa giornata – potrebbe pensare qualcuno – è assai misero. Oggi celebriamo ben altro.

I post sui social di Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha anticipato il collega sovranista. Ha scritto infatti di prima mattina su Facebook, con tanto di foto con la bandiera italiana:

La libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata. A oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il Governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando gli italiani possano uscire di casa. Appello a tutti coloro che credono nel valore della libertà: aiutateci ad abolire il coprifuoco.

Un paio d’ore dopo è arrivato anche Matteo Salvini, che alcuni giorni fa aveva fatto sapere che non avrebbe né festeggiato, né preso parte a manifestazioni varie (e anzi: in quest’occasione aveva anche ricordato che esiste il coprifuoco) ma che sarebbe solamente andato al parco con i suoi figli: