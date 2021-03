Di cosa pensa Salvini del vaccino Sputnik oramai sappiamo già tutto: il leader della Lega è completamente a favore del suo utilizzo: “Alla comunità scientifica sui vaccini noi chiediamo risposte chiare. Ci dicano se Sputnik funziona o meno. A Bruxelles, la richiesta di autorizzazione del vaccino russo è ferma da tempo. A me la geopolitica non interessa, non stiamo qui a fare Stati Uniti contro Russia, Rocky Balboa contro Ivan Drago. Se un farmaco funziona e salva le vite, lo si usi subito”. Oggi però il Fatto racconta che la linea dell’ex ministro dell’Interno non sarebbe condivisa con il numero 2 del Carroccio Giorgetti. Il ministro dello Sviluppo Economico seconco il quotidiano invece si rivolge da tutt’altra parte. Cercando rifornimenti di Pfizer/Biontech e Johnson&Johnson:

Il primo non ha ancora dismesso del tutto la felpa, sbraita perché il vaccino russo Sputnik arrivi presto in Italia e videochiama i colleghi dei Paesi di Visegrad, quell’est Europa che sul commercio delle dosi reclama l’autonomia dall’Ue. Il secondo, invece, dal suo privilegiato osservatorio di via Veneto, si rivolge all’a lt ro emisfero, quello atlantico, e da lì inizia a tessere la sua ragnatela sull’asse Parigi-Washington per inondare il prima possibile l’Italia di vaccini americani: Pfizer/Biontech ma soprattutto il monodose Johnson&Johnson. La divergenza tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è evidente: la diplomazia del vaccino sta spaccando la Lega. E a dividere il leader e il suo vice stavolta c’è la cortina di ferro

Non è un caso se incontrando Giorgetti il Commissario Ue al Mercato Interno, Thierry Breton abbia detto: “Giorgetti conosce bene i dossier e non è Marine Le Pen” mentre Salvini incontra il leader della destra polacca

Jaroslaw Kaczynski e il premier Mateusz, o il primo mi nistro sloveno Janez Jansa. Tutti fautori di Sputnik. Chi la spunterà?