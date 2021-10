Ma è normale che Salvini abbia portato Durigon all’incontro con Draghi? | VIDEO

Era il 26 agosto di quest’anno. Era il giorno in cui Durigon – dopo alcune settimane di polemiche sulla sua richiesta di intitolazione del parco di Latina ad Arnaldo Mussolini (al posto dei giudici antimafia Falcone e Borsellino – consegnò sulla scrivania di Mario Draghi la sua lettera di dimissioni da Sottosegretario all’Economia. Circa un mese dopo venne scelto il suo sostituto (sempre in quota Lega): Federico Freni. A due mesi di distanza dall’abbandono di quel ruolo, da Palazzo Chigi arrivano immagini che sono destinate a far discutere: il duo composto da Matteo Salvini e Claudio Durigon a colloquio con il Presidente del Consiglio per parlare di pensioni.

Salvini dopo l’incontro con Draghi a Palazzo Chigi vede Durigon e Freni#Salvini pic.twitter.com/Zl7IRgnn1A — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) October 25, 2021

Salvini Durigon, i due leghisti all’incontro con Draghi sulle pensioni

Le immagini immortalate dalle telecamere dell’Agenzia Vista mostrano la coppia Salvini-Durigon a colloquio dopo esser stati ricevuti da Mario Draghi. In loro compagnia c’è anche – l’uomo in cravatta verde – Federico Freni che dal 23 settembre ricopre il ruolo di sottosegretario all’Economia, proprio al posto di Durigon. Durante l’incontro con il capo del governo si è parlato di pensioni (tema molto caldo al momento) con le ipotesi di un sistema di “quote” (differente rispetto all’infruttuosa Quota 100) o di un ritorno, parziale, ai vecchi dettami della cosiddetta riforma Fornero (solo parzialmente modificata durante il governo gialloverde).

E la presenza di Durigon al fianco di Salvini è stata certificata non solo dalle immagini, ma anche dalle parole pronunciate dal leghista – ex sottosegretario – sul tema delle pensioni (poco prima dell’ingresso a Palazzo Chigi): “Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni media, la Lega non è ‘verso il sì’ alle nuove misure sulle pensioni. Stiamo ancora lavorando alla riforma, con buonsenso e determinazione. L’obiettivo è non tornare alla Fornero”. In quale veste ne parla? In quella da responsabile del dipartimento Lavoro della Lega.

