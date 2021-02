L’incontro con Draghi come lo racconta Salvini e come è andato davvero

Ieri Salvini, spiegando di essere stato ricevuto da Mario Draghi, ha genericamente detto: “Abbiamo parlato di riaperture”. Raccontata così la vicenda è un po’ ambigua. In realtà il nuovo presidente del Consiglio ha chiesto al leader della Lega, che era sceso in piazza con i ristoratori, di tenere un basso profilo.

“Mi ha chiamato Draghi. Abbiano parlato di riaperture. Sarebbe stato banale parlare di sottosegretari” aveva spiegato Salvini uscendo da Palazzo Chigi, continuando: “Noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati e in questo c’è sintonia con il presidente Draghi e son contento”. Sulle restrizioni aggiungeva: “se c’è un problema a Brescia si interviene in Provincia di Brescia, non fai un lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Chiusure mirate, a differenza di quello che accadeva qualche mese dove si apriva o chiudeva tutto. E poi un ritorno alla vita” sempre però sottolineando la “voglia di cambiamento. Anche da questo punto di vista. Attenzione, cautela, se ci sono le terapie occupate non si scherza con la salute della gente. Ma alcune norma di buon senso mi sembrano palesi. Se non c’è rischio a pranzo, non c’è rischio a cena”. Oggi il Corriere della Sera racconta che in realtà Draghi ha chiesto una comunicazione su sobria sulle riaperture dei ristoranti e non solo: