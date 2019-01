Il ministro degli Interni Matteo Salvini oggi si è presentato al question time della Camera in giacca e senza cravatta, ma prima, in Transatlantico, si è fatto ammirare con il giaccone blu della polizia.

Salvini in divisa anche alla Camera

Anche dopo aver risposto al question time in Aula sul caso Sea Watch (in completo scuro e senza cravatta) il leader della Lega ha lasciato Montecitorio sfoggiando un giubbotto della Polizia di Stato. “Perché dovrei separarmene? Mi tiene caldo e mi rappresenta…”, ha spiegato il vicepremier all’Adnkronos prima di uscire dall’ingresso principale della Camera.

Il Pd ha protestato e Luigi Marattin ha scritto su twitter: “Alla Camera non possono entrare poliziotti per rispetto della volontà popolare (le funzioni di polizia sono svolte da deputati chiamati ‘questori’). Oggi, pero’, per la prima volta da decenni, una divisa alla Camera è entrata: la indossava il ministro dell’Interno. Va tutto bene, sì?”. Enza Bruno Bossio aggiunge: “Quanto successo oggi alla Camera è inaccettabile. Ancora una volta il ministro dell’Interno mostra il suo disprezzo nei confronti delle istituzioni repubblicane, indossando volutamente la divisa della Polizia in transatlantico alla Camera per rispondere alle domande dei cronisti. Un fatto di una gravità assoluta, non degna di un Paese democratico. Neppure chi è titolato ad indossare le divise militari, a differenza di Salvini, si sognerebbe mai di farlo nel luogo più sacro della democrazia, cioè il Parlamento italiano”.

Ma le divise della polizia mancano…

Più interessante però è quello che ha raccontato oggi Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil: “Ai ben forniti guardaroba di felpe e polo della polizia sfoggiati spesso da chi non appartiene alla nostra amministrazione corrisponde oggi una mancanza di risorse per le divise dei nuovi agenti tanto che la nostra amministrazione si troverà costretta, nel 2019, a vestire poliziotti appena entrati in servizio sottraendo risorse (33 milioni di euro complessivamente a disposizione per il personale già in forza), a chi soffre già, da anni, di tali croniche carenze”.

“Ha ragione il prefetto Gabrielli quando dice che mancano 60.000 operatori alle forze di polizia a causa del mancato turn over e dei pensionamenti, come anche noi denunciamo da anni. Mancano pero’ anche le divise: nell’ultima legge di bilancio sono stati infatti tagliati 2 milioni di euro che servivano per vestire i nuovi agenti in uscita dai corsi di formazione, a partire dai circa 1.200 ragazzi e ragazze che prenderanno servizio il prossimo 13 febbraio”, conclude Tissone.