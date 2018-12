Ma un ministro può indossare la divisa della polizia?

Ieri il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato a dare spettacolo su Facebook per la divisa della polizia indossata nel video in cui fa gli auguri di Natale. Il ministro degli Interni può indossare la divisa della polizia? Può un esponente istituzionale indossare la divisa con le mostrine? Le domande sono legittime, visto che Salvini sta utilizzando un bene dello Stato per fare propaganda politica.

Il dispositivo dell’articolo 498 del Codice penale sembra piuttosto chiaro in materia:

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente (2) .

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall’art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Ma più in generale bisogna segnalare che è vietato indossare divise complete di gradi, stellette e mostrine che possano generare confusione e far sembrare che ci si trovi davvero davanti a un poliziotto. Indossare semplicemente una maglietta senza gradi né stellette non è reato.