Salvini dalla conquista del Monte Bianco a “Siamo tutti francesi”

Salvini è fatto così,qualche giorno fa soffiava sul fuoco della bufala del Monte Bianco “rubato” dalla Francia: “Mentre Di Maio dorme, la Lega va ai piedi del Monte Bianco per ribadire ai francesi che non possono fare quello che vogliono! #giùlemanidalmontebianco #Italia”. La storia del Monte Bianco, come spiega bene Butac, è la solita fake news: “è vero che negli anni i Comuni confinanti hanno di volta in volta cercato di dire la loro su dove stesse esattamente il confine tra le vette. Ma non c’è nessuna “invasione”, bensì una disputa, completamente amichevole, basata perlopiù su ragioni logistiche (chi deve soccorrere chi nel caso siano sul confine?). Disputa di cui tutti sono a conoscenza, guarda caso basta consultare un po’ di cartine geografiche per accorgersi di che non vi è un confine ben delineato per nessuno. Dare a intendere che la Francia ci stia invadendo serve solo a quella narrazione che ci vuole come Cenerentola d’Europa, bistrattata da tutti”.

E Salvini ci ha sguazzato fino a che non gli è convenuto dire altro dopo l’attentato di Nizza. Da allora il leader della Lega ha cambiato completamente tono twittando: “Ora con i parlamentari della Lega a Roma all’Ambasciata di Francia, Paese sotto attacco della violenza bestiale del terrorismo islamico. Oggi siamo tutti francesi senza se e senza ma, ma serve un impegno di tutti per sradicare dall’Italia e dall’Europa il fanatismo .. chi uccide in nome di Allah. No alla Turchia in Europa, tolleranza zero contro Stati-canaglia come l’Iran, chiusura dei luoghi di culto dove si inneggia all’odio”. Chissà quanti giorni ci vorranno per ricominciare la conquista del Monte Bianco.