Ce lo stavamo quasi per perdere ma grazie alla segnalazione di un lettore possiamo ammirare la bellissima sbroccata di Matteo Salvini ieri in diretta a Tagadà (la potete ritrovare a partire dal minuto 2 e 4) contro l’inviata del programma di La7 che gli chiede conto dei suoi selfie senza mascherina a Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, dove il Capitano ieri ha trovato anche una contestazione ad attenderlo.

La sbroccata di Salvini contro l’inviata di Tagadà che gli chiede di smetterla con i selfie senza mascherina

La conduttrice Tiziana Panella, al minuto 3.40 di questo video, chiede all’inviata di fare presente a Salvini che sta usando scorrettamente la mascherina e lei obbedisce: “Segretario, siamo in diretta con Tagadà. Un mese fa questa provincia contava morti e terapie intensive: non crede che sia pericoloso fare bagni di selfie?”. Dapprima Salvini dice che “La gente vuole vivere, vuole spazi di socialità e riaperture”. L’inviata ricorda a Salvini che Fontana chiede di attuare il massimo del distanziamento: “Se lei mi vuole chiudere a Villa Pamphilj ad ascoltare Conte e Azzolina, ha trovato il Matteo Salvini sbagliato”. E a quel punto l’inviata, su suggerimento di Tiziana Panella, chiede se è necessario proprio fare i selfie. E Salvini non ce la fa più: “Mi scusi, stiamo parlando di infrastrutture, di fabbriche… posso rispondere? Le sto dicendo con la massima tranquillità che il problema è lo stipendio che non c’è. Sono persone di buonsenso, di testa, che hanno sofferto”. Anche qui non si capisce perché tutto questo non si possa chiedere senza selfie.

Quando Salvini dice che per Tagadà sono importanti le mascherine, Panella dallo studio ribatte che è importante per gli italiani sopravvivere al virus e la conduttrice chiude ma prima ricorda che 34mila persone sono morte in zona per il Coronavirus SARS-COV-2: “Io tendo a fidarmi degli esperti, se mi dicono che devo rispettare il distanziamento sociale io rinuncio ai selfie. Si può fare. Sarebbe opportuno che lo sapesse anche Salvini”.

