La contestazione a Matteo Salvini a Capaci

“Sleghiamo la Sicilia”, “Salvini giù le mani dalla Sicilia” e ancora “49”. Sono alcuni degli striscioni mostrati fa un gruppo di cittadini all’arrivo di Matteo Salvini alla stele di Capaci per rendere omaggio a Falcone. Una manifestazione pacifica a distanza da Salvini. L’ex ministro è accompagnato da Stefano Candiani e dall’assessore alla Cultura Alberto Samonà al centro, quest’ultimo, di numerose polemiche per una poesia scritta anni fa in cui parlava delle Ss.

Intanto a Capaci gli stanno urlando “Salvini carogna ritorna nella fogna” ADORO 😍 — Antonella Peralta (@ANTO75NINA_) June 12, 2020

Foto da: Sleghiamo la Sicilia