Alberto Samonà: chi è l’assessore e cantore delle SS che accompagna Salvini in Sicilia

Il giornalista e assessore regionale alla Cultura della Regione Sicilia Alberto Samonà fa spesso parlare di sé: per l’iscrizione (passata) alla massoneria prima, e per un poemetto che inneggia alle Ss di Hitler: «Monaci dell’onore», come scriveva in un libro di poesie edito nel 2001 oggi. La storia è stata raccontata ieri dal Fatto Quotidiano prima che una serie di politici e aspiranti tali la riportasse ovviamente senza citare la fonte:

“Guerrieri della luce generati da padre antico e dalla madre terra. Nel sacrificio dell’ultima Thule. Monaci dell’onore’ ’. E sopra i versi il titolo, due sciabolate d’inchiostro a fugare ogni dubbio sulle passioni giovanili filonaziste dell ’autore: “Schutz Staffeln’ ’, le famigerate Ss. Un imbarazzante inno alle squadre della morte di Hitler con una svastica raffigurata all’interno di una serie di cerchi concentrici e una spruzzata di razzismo ariano,tradito dal riferimento alla terra mitologica del nord Europa, Thule, che dopo il sit-in del 2 giugno davanti palazzo d’Orleans contro la nomina del neoassessore leghista ai Beni Culturali e all’Identità siciliana, il giornalista Alberto Samonà, rischia di provocare un nuovo imbarazzo alla giunta siciliana del governatore Musumeci. L’AUTORE della poesia, infatti, stampata a pagina 33 del volume “Le colonne dell’eterno presente’ ’, pubblicato dalla casa editrice Ila Palma nel 2001, è proprio Samonà, allora trentenne, rampollo di una famiglia aristocratica siciliana di origine spagnola, da settembre 2018 responsabile del settore cultura per la Lega in Sicilia e autore un mese fa di un duro attacco al presidente Mattarella sulle commemorazioni del 25 aprile: “Nessuna parola sui morti di coronavirus. In compenso ha ribadito che l’antifascismo è un valore”. Era un post su Facebook, fatto sparire in fretta e furia dopo la nomina ad assessore, come l’omaggio a Stefano Delle Chiaie, leader dell ’eversione di destra negli anni 70.

Repubblica racconta che oggi Samonà sarà con Salvini in Sicilia: