“Vai a lavorare!”, Salvini contestato in strada alla festa per lo scudetto del Milan | VIDEO

In strada tra i tifosi del Milan impazziti per la vittoria dello Scudetto c’è anche Matteo Salvini, storico tifoso rossonero. Acclamato da moltissimi suppoter in delirio, risponde attivamente a cori come “interista vaff…” e “chi non salta neroazzurro è”, scatta selfie con chi glielo chiede e si lascia andare a grida di gioia, abbracci e sorrisi. “Ho perso totalmente la voce”, lo si sente sussurrare poi. Ma non tutti sono con lui. In un video di Local Team si vedono alcuni suoi “colleghi di tifo” in maglia rossonera iniziare a inveire contro il segretario della Lega: “Vai a lavorare, non è questo il tuo posto, hai di meglio da fare”, le frasi che si sentono, alle quali il leader del Carroccio risponde sempre allo stesso modo: “Forza Milan”.

“Vai a lavorare!”, la contestazione a Salvini in strada per la festa Scudetto del Milan

Questa mattina, a margine di un comizio a Senago, ha commentato così la notte di festa della Milano rossonera: “Sono contento per mio figlio, che ha 19 anni, che non aveva visto mai neanche una coppa del nonno, sono contento per Calhanoglu e Donnarumma. Dividiamoci sul calcio, ma non su questo straordinario Paese che merita tutto”. Lui stesso però nel primo pomeriggio di ieri aveva lanciato una stoccata al sindaco: “Sala non è riuscito ad autorizzare il maxischermo per il Milan oggi pomeriggio per evitare assembramenti e poi ieri sera c’è stato uno straordinario concerto con decine di migliaia di persone in piazza Duomo. Mettiti d’accordo con te stesso”. Frasi alle quali il primo cittadino aveva prontamente risposto: “Molto semplice, nessuno ne aveva fatto richiesta”.

(immagine di copertina: screenshot video Local Team)