Il leader della Lega contestato mentre depone un fascio di fiori nello spartitraffico dove è morto l’agente Apicella. “Non si specula sulla morte di un poliziotto”, ha urlato un uomo. Un’altra donna, dal balcone, ha invece gridato: “Napoli non ti vuole, non devi venire qui”

L’AdnKronos scrive che è durata meno di un minuto la tappa del leader della Lega Matteo Salvini a Calata Capodichino, strada di Napoli dove lo scorso 27 aprile l’agente della Polizia di Stato Pasquale Apicella è morto in un incidente stradale mentre inseguiva una banda di rapinatori. Salvini è sceso dall’auto e ha deposto un fascio di fiori sullo spartitraffico, dove erano già presenti altri fiori e lumini, mentre dai balconi alcuni residenti hanno urlato insulti nei suoi confronti. C’è anche chi ha urlato: “Non si specula sulla morte di un poliziotto”. Tornando verso l’auto Salvini si è abbassato la mascherina e ha mandato un bacio ironico verso una persona affacciata al balcone.

Ecco l' accoglienza allo sciacallo.

VERGOGNATI pic.twitter.com/G800syMYpV — Maria Rosaria (@MariaRo99325323) June 5, 2020

La visita di Salvini a Calata Capodichino dura meno di un minuto

Salvini ha ricevuto contestazioni e offese dalle persone presenti, affacciate dai balconi. “Non si specula sulla morte di un poliziotto”, ha urlato un uomo. Un’altra donna, dal balcone, ha invece gridato: “Napoli non ti vuole, non devi venire qui”. “Dopo tre mesi sei venuto – ha detto un’altra donna in strada – Hai coraggio a farti vedere”. Il leader della Lega, dopo aver deposto i fiori, è risalito un macchina, e prima di andare via ha indirizzato un bacio ironico alla donna che lo contestava dal balcone.