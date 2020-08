Un gruppo di persone ha protestato per l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini in piazza Plodio, a Ventimiglia. I contestatori avevano cartelli e striscioni sui quali si legge ‘Salvini non ti vogliamo’ e sono stati rimbeccati da una folta platea di leghisti in attesa del loro leader

Un gruppo di persone ha protestato per l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini in piazza Plodio, a Ventimiglia. I contestatori avevano cartelli e striscioni sui quali si legge ‘Salvini non ti vogliamo’ e sono stati rimbeccati da una folta platea di leghisti in attesa del loro leader. Sul posto è poi arrivato il Reparto Mobile inviato dalla Questura.

Salvini contestato a Ventimiglia

La pagina facebook di Salvini ha pubblicato un video della contestazione nel quale si sentono i fischietti che impediscono lo svolgimento del comizio. E infatti poi lui l’ha presa benissimo “Avete perso sfigatelli, è anche per questo che servirebbe un anno di servizio civile” per insegnare “ordine, regole, disciplina, rispetto”. E ancora: “Se volete i clandestini, manteneteli voi a casa vostra”.

Infine si è improvvisato virologo: “Oggi ci sono focolai di virus in Veneto, in Sicilia, in Puglia. E non sono colpa degli italiani che si dimostrano di buonsenso, ma è colpa di chi sbarca nell’ignoranza, anzi con la complicità del governo”.