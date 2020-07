Salvini contestato a Martina Franca

Un gruppo di persone ha contestato ieri sera a Martina Franca il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto per l’inaugurazione della sede locale del partito. “Scemo, Scemo”, hanno urlato alcuni manifestanti che stati tenuti a distanza da poliziotti in tenuta antisommossa. “È una espressione che usano i bambini – ha replicato Salvini – e, anzi, mia figlia di 7 anni è più avanti di voi. Ma che sviluppo cerebrale avete? Ecco l’effetto dell’Azzolina, ministro che ora vuole sfidarmi in Tv. Dove vuole e quando vuole”. Il segretario della Lega ha detto, a proposito delle elezioni Regionali in Puglia, che “Emiliano ha paura” e che coloro che lo stavano contestando “sono i suoi cani da guardia. Dove erano i compagni dei centri sociali quando approvavano una legge infame, la legge Fornero, che io ho smontato pezzo per pezzo? Vinceremo anche in Puglia per una questione culturale”.

Intanto il movimento delle Sardine si mobilita e annuncia la sua presenza a Gallipoli (Lecce), domani sera, in occasione di una manifestazione elettorale della Lega che vedra’ protagonista Matteo Salvini. “Giù le mani da Gallipoli”, affermano in una nota congiunta Sardine Salento e le associazioni Link Lecce, Anpi, Arci Lecce e Udu Lecce, rivolgendosi al leader della Lega, annunciando che domani si faranno “sentire per ricordargli quanto la sua figura sia estranea e inappropriata al contesto politico regionale e nazionale, per la sua degenerante e personalistica retorica xenofoba e reazionaria, rispondente al principio della disuguaglianza su cui la Lega fonda il suo intero assetto politico”. Salvini sara’ a Gallipoli, ex bacino elettorale di Massimo D’Alema, per inaugurare la nuova sede del suo partito, nell’ambito di una visita che prevede diverse tappe nel Salento per dare supporto al candidato del centrodestra, Raffaele Fitto, alle prossime elezioni regionali.