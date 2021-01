Salvini prima schifa la Cassa Integrazione Covid e poi la Lega la prende in Lombardia

Oggi il Fatto Quotidiano racconta una delle notizie più esilaranti della giornata. O meglio potrebbe esserlo se non fosse che ci sono tante persone che dovrebbero sentirsi prese in giro proprio da chi per mesi si è lamentato della Cassa integrazione COVID. Vi ricordate? Salvini la chiamava un’elemosina. E poi la Regione Lombardia ha autorizzato 360 ore per la Lega con la motivazione “Emergenza sanitaria Covid-19 ”. Anche altri partiti come il PD hanno usufruito della CIG ma almeno non ci avevano sputato sopra:

Scorrendo gli elenchi degli 30mila beneficiari lombardi della Cig Covid-19 si incappa, ad esempio, in un’istanza autorizzata a nome della “Lega per Salvini premier”, lo stesso che bollava gli aiuti del governo alle imprese così: “È una bufala, non c’è nulla”. Ma c’era abbastanza perché il 14 maggio 2020 il suo partito ottenesse dalla Regione (che amministra) l’autorizzazione a stipendiare per due mesi tramite l’Inps un dipendente con 3mila euro. E per altri 1.764 destinati alla sede di Como della Lega Nord. E altri ancora. Va detto che Salvini si è preso a cuore l’estensione del beneficio a categorie inizialmente escluse, come i tour operator: in effetti duemila agenzie di viaggio chiuse in Lombardia non ne beneficiavano, ma la Lega sì. Restando in Lombardia, il Pd ha chiesto contributi per i dipendenti delle federazioni provinciali di Mantova (1.747), Varese (4.150), Como (2.268 euro). E così in Lazio, Abruzzo e Calabria. Spostandosi in Toscana, li ha ottenuti anche per i dipendenti delle sedi di Livorno e Firenze. Nel capoluogo, ma anche a Roma, è stata autorizzata la cassa anche per Rifondazione Comunista, partito che non sta in Parlamento da 13 anni (oggi è rappresentato da Paola Nunez nel Gruppo Misto).