Matteo Salvini annuncia di voler denunciare Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese per sequestro di persona perché hanno lasciato i naufraghi dell’Ocean Viking per quattro giorni in mare. La cosa più curiosa dell’annuncio è che il Capitano non sembra rendersi conto che in questo modo sta dicendo che quello che ha fatto con la Gregoretti è un reato.

Salvini annuncia: denuncio Conte e Lamorgese

Salvini ha annunciato la denuncia nella diretta facebook di oggi, nella quale ha difeso il risultato elettorale della Lega in Emilia-Romagna e parlato di vittoria. Ha anche annunciato che lunedì sera sarà in Sicilia. Il Capitano aveva accusato già durante le elezioni il governo di non lasciare sbarcare i naufraghi della Ocean Viking per ragioni elettorali; oggi ha detto che visto che li hanno lasciati per quattro giorni senza un porto sicuro e hanno annunciato Taranto, “allora io li denuncio per sequestro di persona”. “Ci troviamo in tribunale con il signor Conte e la signora Lamorgese – ha proseguito il segretario leghista – Così vediamo se il criminale è solo Salvini o se la legge è uguale per tutti”. “Se sono criminale io, lo sono anche loro, se ho fatto il mio dovere io, lo hanno fatto anche loro. Con una piccola differenza – ha osservato ancora Salvini – che gli sbarchi sono quintuplicati”.

La parte divertente della vicenda è che un paio di giorni fa Roberto Calderoli, già costituzionalista in erba della Lega reduce dall’ennesima tranvata presa in Consulta, diceva tutt’altro: “La Ocean Viking, nave straniera della ONG francese Sos Mediterranee fa sapere di aver raccolto in pochi giorni 223 immigrati da gommoni o barchini davanti alle acque libiche e maltesi? Lieti di saperlo ma questa vicenda non ha alcuna attinenza con l’Italia. Per cui ora la Ocean Viking si diriga verso un porto tunisino o maltese oppure vada verso la stessa Francia. Non c’e’ nessuna ragione per pretendere di venire a sbarcare gli immigrati in un porto italiano”. Ma se la Ocean Viking deve sbarcare in Francia, allora perché Salvini denuncia Lamorgese e Conte perché non la fanno sbarcare in Italia?

Intanto la Procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione delle indagini a carico della Mare Jonio aperte dopo il salvataggio del 18 marzo dell’anno scorso di 50 persone che rischiavano di morire in mare.

