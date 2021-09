Ma perché l’epidemiologa Salmaso deve essere costretta a smentire Francesca Donato? | VIDEO

Rimane un mistero la presenza di Francesca Donato in tutte le trasmissioni della televisione italiana, soprattutto nel corso di DiMartedì uno tra i programmi qualitativamente meglio fatti della sua emittente. Ieri è toccato all’epidemiologa Salmaso doversi confrontare l’europarlamentare leghista.

Quando una Francesca #Donato incontra una persona preparata, quella Francesca Donato fa una brutta figura. Una pessima figura. Gli euroscettici sovranisti regalano sempre grandi perle di saggezza#dimartedi pic.twitter.com/cANl7Yzy1B — Pietro Raffa (@pietroraffa) September 14, 2021

“E’ vero o no quello che dice la Donato”, domanda Floris. “No non c’è nessuna evidenza” risponde Salmaso che in pochi secondi da ospite televisivo si trasforma in docente infastidito dalle risposte fantasiose di uno studente impreparato.

Ma perché l’epidemiologa Salmaso deve essere costretta a smentire Francesca Donato?

Il tema del perchè la Donato continui a riempire i salotti televisivi rimane affascinante e misterioso. Negli scorsi giorni era diventato virale l’intervento di Fazio che aveva annunciato come nel corso dell’anno che verrà nel suo programma non sarà data voce a profili antivaccinisti o a chi porta avanti teorie anti scientifiche.

Quella del conduttore di Che Tempo Che Fa è una posizione che non vuole mancare di rispetto a chi ha paura dei vaccini, persone che vanno comprese ed accompagnate ad una scelta consapevole. Lo spirito è quello di non dare voce a chi senza nessuna evidenza scientifica porta avanti teorie complottiste e strampalate che inquinano il dibattito.

Il problema di fondo è che #Donato è lautamente stipendiata dalla collettività per manifestare continuamente la sua impreparazione. Detto questo, sarebbe ora che certa televisione non invitasse più simili soggetti. Che poi, purtroppo, a volte ci pensa già il #Senato.#Floris — FreD (@giancufred) September 15, 2021

Come ben diceva il professor Montanari nella puntata di Otto e Mezzo andata in onda ieri sera, le persone hanno legittimamente paura. Alla scienza e all’informazione aiutare i timorosi, gli ansiosi e gli scettici a sentirsi prima rispettati e poi convinti. Nulla di tutto questo però ha a che fare con la presenza costante di Francesca Donato in prima serata, per lo meno fin quando l’europarlamentare leghista non si applicherà nel riportare anche solo una notizia vera.