Sala confermato Sindaco di Milano, Bernardo staccato di 26 punti al primo turno

Milano rimane la città di Beppe Sala, il sindaco uscente vola verso una inesorabile riconferma al primo turno. Tra i sostenitori dell’ex commissario di Expo non ci sono mai state grandi paure, anzi. La candidatura del medico Luca Bernardo è parsa fin da subito goffa, arricchita nelle settimane di campagna elettorale da uscite infelici e siparietti al limite del tragicomico. Vedasi l’evento di chiusura in cui Meloni e Salvini non sono riusciti ad incrociarsi sul palco.

Lo stile del manager milanese è stato premiato dagli elettori. Sala in queste settimane ha evitato scontri con i suoi avversari politici, sostanzialmente ignorandoli. Solo una volta è apparso stizzito da alcune parole pronunciate da Bernardo che aveva dato del “pistola” al popolo del centrosinistra.

Sala modello vincente, il manager di Expo è sindaco di Milano al primo turno

Una squadra solida contro un gruppo non troppo coordinato, sono apparse così le due corse nel capoluogo meneghino. L’ex e futuro sindaco di Milano ha organizzato i suoi meeting come ha fatto fino al giorno prima di entrare a Palazzo Marino, pochi sorrisi e poche parole. Tante pedalate. Bernardo invece ha speso molto tempo a lamentarsi in questi mesi, contro di lui ha remato senza nessun dubbio la spaccatura latente tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Gli scarsi finanziamenti arrivati alla sua corsa. Una gestione dell’immagine pubblica in difficoltà, al punto da aver disperso anche i follower finanche sui social.

Intanto #Lepore e #Sala passano al primo turno che felicità — cesare (@cesarebrogi1) October 4, 2021

“Non sarete chiamati solo a scegliere il sindaco, ma anche un’idea di futuro”, aveva detto pochi giorni fa Sala.

E’ forse attorno a questo che aveva immaginato la sua strategia il prossimo sindaco di Milano. Autore di una compagine in grado di diversificare l’offerta, aprendo ai tanti milanesi e non meneghini. Tanti eventi partecipati e tanto coinvolgimento delle realtà che lo hanno aiutato ad essere il buon sindaco di questi anni.