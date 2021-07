La risposta di Saka dopo la gogna razzista: “Sono stato male, nessuno dovrebbe ricevere insulti”

“Mi dispiace che non siamo riusciti a “portare a casa il trofeo” quest’anno, ma prometto che daremo tutto ciò che abbiamo per assicurarci che questa generazione sappia cosa si provi a vincere. La mia reazione dopo la partita ha detto tutto: sono stato tanto male. Ho pensato di avere deluso voi e tutta la mia famiglia inglese, ma posso promettervi che non permetterò che questo momento, o questa negatività che ho ricevuto questa settimana, mi spezzi”. La tempesta che si è abbattuta su un ragazzo di 19 anni ha quasi dell’incredibile. In un panorama in cui i pochi sono sempre più rumorosi dei tantissimi, è sembrato assurdo che un ragazzo così forte e autore di un ottimo europeo potesse ricevere delle aggressioni verbali di stampo razzista. Violenza verbale a cui dedica la chiusura del suo post, perchè è giusto parlarne ma sempre dopo tutto quello che c’è stato di bello.

“Per le piattaforme social come Instagram, Twitter e Facebook: nessun bambino o adulto deve ricevere gli odiosi e offensivi messaggi che io, Marcus (Rashford, ndr) e Jadon (Sancho, ndr) abbiamo ricevuto in questa settimana. Sapevo sin da subito che avrei ricevuto questo tipo di odio ed è brutto sapere che le nostre potenti piattaforme non stiano facendo abbastanza per fermare questi messaggi. Non c’è posto per razzismo o odio di nessun tipo nel calcio e in nessuno spazio della società. Alla maggioranza delle persone che si sono opposte a certi messaggi, attraverso azioni e riferendo i commenti alla polizia, e a coloro che cacciano via l’odio essendo gentili con il prossimo dico che vinceremo. L’amore vince sempre”.