Sahraa Karimi: la fuga disperata della regista afghana a Kabul | VIDEO

C’è anche Sahraa Karimi, prima presidente donna dell’Afghan Film Organization, tra i tanti cittadini di Kabul che hanno paura ora che i talebani hanno preso la città e tutto l’Afghanistan.

“Taliban have entered the city and we are running away. Everyone is afraid.” -Sahra Karimi (Afghan Filmmaker) pic.twitter.com/aToufTmQ8v

In un filmato diventato virale che la regista ha condiviso sui social viene documentata la sua corsa per le strade di Kabul nelle ore in cui i talebani l’hanno presa: “I talebani sono entrati in città e noi stiamo scappando. Tutti hanno paura. Questa non è una clip di un film spaventoso, questa è la realtà di Kabul. La settimana scorsa la città ospitava un festival del cinema e ora scappano per la loro vita. Straziante da guardare ma il mondo non fa niente”, racconta Sahraa Karimi mentre invita nella sua corsa affannosa le donne che incrocia a tornare a casa. La regista ha poi raccontato anche delle difficoltà a ritirare denaro ora che sono tantissimi gli afghani che stanno cercando di lasciare il paese: “Sono andata per ritirare del denaro, ma avevano chiuso ed evacuato il personale. Non posso credere che stia accadendo, che sia successo”. Pochi giorni prima Sahraa Karimi aveva lanciato un appello alla comunità cinematografica e artistica internazionale chiedendo aiuto per il suo paese. Non è servito:

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!

I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don’t be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi

— Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 13, 2021