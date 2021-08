I talebani hanno preso il potere in Afghanistan

L’avanzata dei talebani è riuscita ad arrivare lì dove sembrava impossibile: dopo aver preso Jalalabad, seconda città principale dell’Afghanistan, questa mattina sono entrati nella capitale Kabul. La città era l’ultima importante area urbana rimasta sotto il controllo governativo, e adesso rischia di cadere.

“I talebani hanno iniziato a entrare a Kabul e avanzano da ogni lato”, riferisce il ministro dell’Interno afgano. Un momento storico, che potrebbe segnare la caduta del governo del presidente Ghani, sempre più isolato nel Paese. Ghani ha fatto sapere di aver iniziato colloqui di emergenza con il rappresentante statunitense a Doha Khalilzad e i massimi funzionari della Nato. Sono ore decisive e drammatiche nella capitale: i capi talebani hanno ordinato ai propri combattenti di non commettere violenza sui civili, permettendo il passaggio a chi voglia lasciare la città. In migliaia si sono già messi in viaggio. In attesa dell’esito dei negoziati per la transizione di potere, è stato ordinato dai leader di restare alle porte della città, di non usare violenza e di evitare morti e feriti. Emissari dei talebani sono diretti al a palazzo presidenziale per trasferimento del potere, che “avverrà pacificamente”. Una “amministrazione temporanea” prenderà il potere, ha dichiarato il ministro degli interni afghano. Intanto sono iniziate le operazioni per il rientro in Italia del personale dell’ambasciata, che avverrà con un volo messo a disposizione dall’Aeronautica militare che partirà alle 21.30 locali, le 19 in Italia.

Ecco gli elicotteri americani che hanno evacuato l’ambasciatore a Kabul pic.twitter.com/mOUmRPUc9Q — GeopoliticalCenter (@GeopoliticalCen) August 15, 2021

Secondo l’agenzia russa Ria Novosti l’università di Kabul, nella parte occidentale della città, è stata messa sotto assedio e i talebani hanno innalzato la loro bandiera. Residenti raccontano di sentire spari per le strade. “L’Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città”. Lo scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani. I residenti confermano però la presenza di “combattenti talebani armati nel nostro quartiere” anche se al momento, secondo un abitante della zona est della capitale non ci sarebbero combattimenti.

#Taliban fighter weeping in Joy as they reached outside #Kabul knowing there victory is eminent#Afganistan pic.twitter.com/bGg3ckdju0 — Ramiz (@RamizReports) August 15, 2021

L’agenzia Reuters riferisce che un portavoce dei talebani ha affermato che non intendono vendicarsi di nessuno, compresi coloro che hanno prestato servizio nel governo o nell’esercito del Paese. L’invito ai civili afgani è a “rimanere nel loro Paese, non ad andarsene per paura”.

Mentre i talebani stanno entrando a #Kabul, questa è la situazione in città. Fate attenzione perché ora i media mainstream occidentali riporteranno la loro verità. #Afghanistan pic.twitter.com/7a44pke3N3 — Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) August 15, 2021

Oltre a Kabul, per il momento restano sotto il controllo del governo alcune città minori lontane dalla capitale, e senza grande valore strategico. La cavalcata dei talebani è stata impressionante: in soli dieci giorni hanno preso il controllo della maggior parte del Paese raggiungendo le porte della capitale. Ora controllano almeno 25 capoluoghi di provincia delle 34 province dell’Afghanistan.