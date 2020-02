Cade l’amministrazione del MoVimento 5 Stelle ad Anguillara, in provincia di Roma, guidata dalla sindaca Sabrina Anselmo. La maggioranza dei consiglieri comunali ha presentato le dimissioni.

Sabrina Anselmo: cade la sindaca M5S di Anguillara

La maggioranza dei consiglieri comunali di Anguillara Sabazia ha firmato la sfiducia alla sindaca Sabrina Anselmo, eletta con il MoVimento 5 Stelle ma poi uscita dal gruppo. Il documento con le firme dei nove consiglieri di maggioranza e opposizione sono state autenticate e consegnate all’ufficio del protocollo del Comune. Quando la sfiducia arriverà sul tavolo di palazzo Valentini il prefetto di Roma disporrà lo scioglimento del Consiglio comunale. Nel 2017 la sindaca e i consiglieri avevano annunciato che sarebbero andati avanti nell’amministrazione della città anche senza il M5S, dopo la notizia della sentenza di condanna nei confronti della sindaca per calunnia che era stata tenuta nascosta dalla prima cittadina. La querelle si era poi risolta con la sua uscita dal gruppo.

In una nota festeggia il consigliere regionale del Partito Democratico Emiliano Minnucci, ex sindaco della città. “La caduta dell’Amministrazione Anselmo, suggellata dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali – afferma l’esponente dem – segna inesorabilmente il fallimento di una sindaca, di una giunta e di un progetto politico impalpabile e insignificante. Un progetto politico nato sull’onda del populismo spinto che non ha saputo offrire le giuste risposte alle esigenze di un territorio e della sua comunità. Anguillara Sabazia è ferma al 2016: è arrivato il momento che le forze più dinamiche e attive mettano in campo tutto il loro protagonismo al fine di costruire un’alternativa seria e concreta. Per Anguillara – conclude Minnucci – ci sono tante sfide da affrontare e vincere. Possiamo farlo solo attraverso una nuova stagione riformista e con una politica che sappia parlare ai cittadini in maniera pragmatica ed efficace”.